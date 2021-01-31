В Петербурге закрыли выходы из центральных станций метро

В преддверии несанкционированной протестной акцией, объявленной командой политика Алексея Навального, в Петербурге закрыли входы и выходы из станций метрополитена, расположенных в Центральном районе - "Невский проспект-1", "Невский проспект-2" и "Чернышевская".

Из станции метро "Гостиный двор" людей выпускают только направо, о чем предварительно объявляют. При этом двери в сам универмаг закрыты. С Садовой улицы, заставленной техникой, полицейские не дают выйти на Невский проспект, который перекрыт весь. В силу созданных неудобств штаб Навального в Петербурга в последний момент решил поменять место сбора участников.

Отметим, что с утра перекрыли также движение по площади Восстания, Дворцовому, Благовещенскому и Троицкому мостам.