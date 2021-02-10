Смольный сможет оказывать поддержку самозанятым петербуржцам

Заксобрание Петербурга на заседании в среду, 10 февраля, приняло в первом чтении законопроект, наделяющий Смольный полномочиями по помощи самозанятым гражданам.

Согласно документу, самозанятым, помимо финансовой, будет предоставляться гарантийная, имущественная, информационная, консультационная и правовая поддержка. Также они могут рассчитывать на поддержку в сфере образования.

Инициативу внесла фракция "Единая Россия". Отметим, ранее парламент решил не обсуждать предложения повысить пенсии ветеранам и смягчить выборное законодательство.

Сергей Еремеев