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11:15

ЗакС Петербурга не стал смягчать условия для расселения коммуналок

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга не стал смягчать условия для расселения коммуналок

Заксобрание Петербурга 10 февраля приняло во втором чтении пакет поправок в городские законы, регулирующие порядок расселения коммунальных квартир.

Ко второму чтению свои предложения внесли фракции "Справедливая Россия" и Партия Роста. Все они были отклонены.

В частности, Партия Роста предложила изменить размер учётной нормы для жителей коммуналок.

– Я сделала расчёт: полное расселение коммуналок стоило бы государству 1,5 трлн рублей. Бюджет Петербурга составляет 700 млрд. Для того, чтобы расселить всех сразу, город не должен не есть, не пить и не лечить два года. Рынок тоже не может в полной мере расселить коммуналки. Поэтому нужно субсидировать расселение государством. Хотя бы в размере 10%. Граждане, встающие на учёт как нуждающиеся, должны получать не 15, а 20 метров жилой площади на человека, – сказала Дмитриева.

"Справедливая Россия", помимо прочего, предложила для ускорения расселения уменьшить выкупную стоимость последних комнат в коммуналках до десятой части от их рыночной стоимости. В редакции законопроекта, принятой в первом чтении, предлагалось установить такую стоимость в размере трети от рыночной.

Также, согласно принятому за основу документу, нельзя будет одновременно участвовать в программе "Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге" и состоять на учете согласно закону "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан". Соответствующее право оставят только за ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами и многодетными семьями.

Кроме того, если раньше на учет нуждающихся в жилых помещениях мог встать любой гражданин, проживающий в Петербурге не менее 10 лет и являющийся собственником или нанимателем комнаты в коммунальной квартире, то теперь такой гражданин должен будет доказать, что он малоимущий.

Сергей Еремеев

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