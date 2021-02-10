ЗакС утвердил законопроект о кадетском образовании в Петербурге

Законодательное собрание 10 февраля приняло за основу проект закона "О кадетском образовании в Санкт-Петербурге", сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Документ подготовили единороссы Константин Чебыкин, Михаил Барышников и Денис Четырбок.

Закон призван регламентировать основные начала управления кадетским образованием и зону ответственности исполнительной власти за это. Кроме того, документом предусмотрены правила приема в ряд бюджетных учреждений и кадетские классы в общеобразовательных школах. В качестве цели кадетского образования в законопроекте прописана "подготовка обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе, к военной службе и государственной службе российского казачества".

Инициатива единороссов была внесена в ЗакС более двух лет назад. В октябре 2018 года на нее был дан отрицательный отзыв юридического управления городского парламента. В частности, юристы ЗакСа выявили в проекте закона коррупциогенные факторы.

По словам Чебыкина, в документ будут внесены изменения, устраняющие все спорные моменты.

Представители КПРФ заявили, что не могут поддержать эту инициативу.

- Не надо думать, что патриотизм воспитывается исключительно если ты надел погоны, - отметил депутат Александр Рассудов.

Его коллега по фракции Ирина Иванова добавила, что, судя по тексту представленного законопроекта, в кадетских классах будут готовить чиновников, полицейских и нацгвардейцев.

Единоросс Михаил Барышников сказал, что это не так. Кадетские корпуса он назвал "рассадником великих людей".

Чебыкин, отвечая на критику коллег, заметил, что против его законопроекта выступают в основном не служившие депутаты.

- Вас не один ветеран, товарищи коммунисты, не поддержат, - обратился единоросс к фракции КПРФ.

- Не надо о ветеранах, - попросил Рассудов.

"За" принятие инициативы проголосовал 41 депутат, "против" - четверо.

Сергей Еремеев

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