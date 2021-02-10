Макаров возглавил январский медиарейтинг глав Заксобраний РФ

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров занял первое место в рейтинге глав региональных Заксобраний по такому показателю, как упоминания в СМИ. Исследование провела мониторинговая компания "Медиалогия". Второе место досталось главе законодательного органа Башкортостана Константину Толкачеву, а замкнул первую тройку спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Лидерство петербуржцу обеспечили участие сразу в нескольких заметных событиях в жизни города. В частности, в январе Макаров участвовал в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения Ленинграда от нацистской блокады, и купался в проруби на Крещение, что широко освещалось журналистами. Кроме того, он принял решение уволить молодую юристку Анну Довгалюк, работавшую в Мариинском дворце и попавшую в автомобильную аварию, находясь в нетрезвом виде. Наконец определенный резонанс вызвали высказывания главного городского единороссах о новых вице-губернаторах Борисе Пиотровском, Сергее Дрегвале и Станиславе Казарине.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.