Карельских работодателей призвали вакцинировать пожилых сотрудников

Карельское правительство распространило обращение главы республиканского Минэкономразвития Олега Ермолаева, в котором он призывает работодателей в первоочередном порядке провести вакцинацию от COVID-19 сотрудников старше 65 лет. Чиновники нуждаются в этом, поскольку ограничения, касающиеся работы предприятий, постепенно смягчаются, и люди из группы риска вскоре вновь массово начнут выходить на работу.

"Решения по снятию ограничений для бизнеса будут приниматься при сохранении положительной динамики снижения заболеваний граждан COVID-19, а также при обеспечении хозяйствующими субъектами неукоснительного соблюдения антиковидных мер", - гласит обращение.

Ермолаев подчеркивает, что обеспечить граждан бесплатной прививкой удобно: любого человека можно записать на прием через сайт госуслуг.

"Эта мера поддержки работающих граждан старшего возраста планируется к завершению", - говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства о самоизоляции пенсионеров, которым оформили листок нетрудоспособности при хорошем самочувствии.

В Карелии в последние дни ежесуточно фиксируют менее 200 случаев заражения COVID-19.