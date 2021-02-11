Организаторы марша памяти Бориса Немцова не определились с форматом мероприятия

Столичные общественники пока не выбрали, в каком формате в текущем году пройдёт марш памяти Бориса Немцова, уведомил Znak.com один из организаторов мероприятия Илья Яшин.

"Сейчас мы обсуждаем, что будем делать. Окончательного решения нет", - сообщил он.

Другой организатор марша, адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров также заявлял о неопределённости формата акции. Он предположил, что оргкомитет, вероятнее всего, попробует согласовать марш с мэрией Москвы. Даже если будет получен отказ, событие всё равно состоится.

В прошлом году шествие в память о Немцове проходило 29 февраля. По подсчётам "Белого счетчика", на марш вышли более 22 тысяч. человек, по информации ГУ МВД по Москве - около 10,5 тысяч. Акция была согласована со столичными властями и не омрачилась задержаниями граждан. Петербургский марш, в свою очередь, посетили около двух тысяч человек.