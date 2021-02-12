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9:56

В Москве марш памяти Бориса Немцова решили провести 27 февраля

фото ЗакС политика В Москве марш памяти Бориса Немцова решили провести 27 февраля

Шествие в память о застреленном политике Борисе Немцове столичные общественники решили провести 27 февраля, известил "МБХ медиа" главред "Ежедневного журнала" Александр Рыклин.

Соответствующее уведомление в мэрию Москвы подадут 15февраля.

"Шансов на то, что ее [акцию] согласуют, как мне представляется, не много", - констатировал Рыклин.

Если оргкомитет всё же получит отказ, то его члены соберутся на совещании, чтобы обсудить план дальнейших действий.

Общественники хотели бы пройти маршем от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

В прошлом году, до установленных из-за пандемии COVID-19 ограничений, акции памяти политика были согласованы.

Бориса Немцова застрелили в самом центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. Впоследствии пятеро уроженцев Кавказа получили длительные сроки заключения.

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