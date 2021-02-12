Власти Коми смягчили COVID-ограничения, позволив открыться досуговым организациям

Начиная с сегодняшнего дня, 12 февраля, на территории республики Коми вновь разрешается деятельность досуговых, развлекательных, зрелищных и других подобных организаций, в том числе - игровым комнатам для детей. Изменения внёс в соответствующее постановление региональный Владимир Уйба.

Так, республиканским досуговым и развлекательным учреждениям отныне позволено проводить мероприятия при условии заполнения зала не более чем на 50%. При этом деятельность ночных клубов и дискотек всё ещё остаётся под запретом - вплоть до 1 марта. До этого же числа воспрещаются любые массовые мероприятия.

Режим самоизоляции для жителей в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями пролонгирован до 17 марта.

Отметим, по состоянию на 12 февраля в Коми зафиксировано почти 38 тысяч случаев заражения COVID-19 с начала пандемии.