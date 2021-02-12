Комитет по вопросам законности Петербурга не видит нарушения в акции с фонариками без шествия и лозунгов

В пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщили ЗАКС.Ру, что ведомство не видит нарушения законодательства в планируемой Штабом Алексея Навального акции в выходные. Если люди выйдут во двор с фонариками, но без лозунгов и плакатов, это не будет являться нарушением, заявили в пресс-службе ведомства.

- Если в каком-то дворе будет проходить акция, которая перерастет в шествие, митинг, пикетирование, у которого есть определение, установленное Федеральным законом 54 о массовых публичных мероприятиях, это будет являться нарушением. Если люди будут просто ходить по двору и что-то делать, то, в принципе, ни под что это не подпадает. Но, если они начнут скандировать лозунги, достанут плакаты, то это уже будет являться публичным мероприятием и, соответственно, будет нарушением, - заявили в пресс-службе ведомства.

В комитете добавили, что в рамках своих полномочий занимаются только согласованными мероприятиями. Разгон и оцепление несанкционированных акций в их ведомстве не находится, уточнили в пресс-службе.

Напомним, Штаб Навального анонсировал новую акцию: людям предложили выйти в свои дворы и включить фонарики на несколько минут. МВД России, Генпрокуратура и Следственный комитет уже опубликовали свои предостережения, напрямую не указывая, что речь идет именно об этом меропритии. О том, как оценивают юристы формат заявленного сторонниками Навального флешмоба - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова