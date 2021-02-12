Псковскому общепиту ослабили "антиковидные" ограничения

Руководитель Псковской области Михаил Ведерников внёс коррективы в "антивирусное" постановление локального правительства, позволив, среди прочего, местным заведениям общепита работать не до 23:00, а до полуночи.

В регионе также разрешили гражданам посещать досуговые и развлекательные заведения: исключения составляют только ночные клубы и дискотеки. Кроме того, отныне будет осуществлён допуск зрителей до официальных спортивных соревнований и физкультурных мероприятий. В то же время массовые мероприятия всё ещё под запретом - ограничения пролонгированы до 28 февраля.

Ведерников напомнил об обязательном ношении СИЗ в общественных местах, призвав граждан "не торопиться с объявлением победы над коронавирусом" и проявлять максимальную осторожность.

С начала пандемии в Псковской области выявлено более 30 тысяч случаев COVID-19.