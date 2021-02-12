Удмуртия не стала отменять обязательный масочный режим в регионе

Правительство Удмуртии опубликовало распоряжение главы региона Александра Бречалова об ослаблении ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, и пункта о переводе масочного режима из обязательного в рекомендательный там нет.

В документе прописано, что в Удмуртии снимаются ограничения на работу заведений общепита, театров, музеев, спортивные мероприятия. 10 февраля, анонсируя эти послабления, Бречалов заявлял о том, что требование носить маски в регионе станет рекомендательным, но в итоге оно пока осталось обязательным.

Вслед за Удмуртией Рамзан Кадыров объявлял о планах отменить обязательное ношение масок в Чечне. При этом в Роспотребнадзоре подчеркивали, что требование к обязательному ношению масок в России пока не отменяется.