"Единая Россия" намерена бороться с проявлениями коррупции в молодежной среде

Фракция "Единая Россия" 12 февраля внесла в Законодательное собрание Петербурга несколько инициатив, направленных на совершенствование молодежной политики. В одном из документов говорится о противостоянии идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации и других негативных социальных явлений.

Представители партии власти 12 февраля внесли в парламент Петербурга три законопроекта, касающиеся работы с подрастающим поколением. Первый - достаточно объемные поправки в городской закон "О молодежи и молодежной политике". В основном, они приводят документ в соответствие изменениям в аналогичный федеральный закон, которые президент Владимир Путин одобрил 30 декабря.

Так, теперь и в Петербурге молодым человеком будет считаться лицо в возрасте от 14 до 35 лет. В настоящее время сохраняется планка в 30 лет.

Из городского закона исчезают определения понятий "молодежный обмен", "дети" и "детские общественные объединения". Зато даются новые, более обширные трактовки "молодежным общественным объединениям" и "молодежной политике". Определения обоих понятий практически дословно заимствованы из федерального закона.

В соответствие с обновленным ФЗ предлагается привести и главу о целях молодежной политики в Петербурге. Из нее, например, предлагается убрать пункт о "недопущении дискриминации граждан по возрастному признаку" и добавить упоминание об улучшении демографической ситуации. Кроме того, добавляется новая, идеологическая цель:

"формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям".

Меняются и главы, в которых прописаны полномочия органов власти в сфере молодежной политики. Причем Законодательному собранию предложено самому лишить себя части прав и обязанностей. Сейчас городской парламент не только принимает законы по вопросам, связанным с подрастающим поколением, и контролирует их исполнение, но также устанавливает меры государственной поддержки детей, молодежи, различных объединений, общественных организаций и госслужащих, работающих с молодежью. Однако в ближайшем будущем разработка и реализация мер поддержки ляжет исключительно на плечи Смольного.

Еще одним законопроектом предлагается поправить региональный закон об основах научно-технической политики. Единороссы хотят добавить к ее основным принципам поддержку молодых ученых.

К ним, согласно документу, относятся граждане России в возрасте до 40 лет, проживающие на территории Петербурга и имеющие ученую степень или научное звание. Молодой ученый должен добиться определенных результатов, признанных профессиональным сообществом. При этом он обязан продолжать свою деятельность "с целью проведения научных исследований и опытно-экспериментальных разработок".

Ранее аналогичная поправка была внесена все в тот же ФЗ "О молодежной политике". В отличие от петербургского нормативно-правового акта, в федеральном молодым ученым считается гражданин "в возрасте до 35 лет включительно, имеющий ученую степень кандидата наук, или в возрасте до 40 лет включительно, имеющий ученую степень доктора наук".

Наконец, третий законопроект призван расширить полномочия муниципалов. К вопросам местного значения предложено отнести "участие в реализации молодежной политики на территории Санкт-Петербурга".

Инициативы уже прокомментировал спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров. Он заявил, что принятие документов станет новым шагом на пути в великое будущее Петербурга и России.

"Нельзя допустить разрыва связи поколений, разобщения, когда разные общественные слои противопоставляют себя друг другу, когда юноши и девушки чувствуют себя иностранцами в своей стране", - также сказал Макаров.

Ожидается, что все три закона должны вступить в силу через 10 дней после их официального опубликования. Даты рассмотрений документов профильными комиссиями пока не известны.

Сергей Еремеев

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