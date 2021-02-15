Свет протеста в Петербурге

В российских городах вечером 14 февраля прошла акция "Любовь сильнее страха", организованная Штабом оппозиционера Алексея Навального. Люди вышли во дворы и в Петербурге: светили фонариками, выстраивались в форме сердца, зажигали бенгальские огни и свечи. Около 25 человек провели акцию на Гостином дворе. Полиция людей с фонариками и даже плакатами не трогала.

Площадь, дворы и Двор

По задумке организаторов, люди должны были выйти в свои дворы в восемь вечера и зажечь фонарики на 15 минут, при желании можно было выстроиться в форме сердца - флешмоб ведь проходил в День всех влюбленных. Многие так и сделали.

фото из Telegram-канала Штаба Навального в Петербурге

В частности, в форме сердца люди выстроились в студгородке Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает Telegram-канал "Штаба Навального в Петербурге". По информации штаба, вышедшие во двор скандировали "Россия будет свободной", "Свободу Алексею Навальному".

Самым популярным лозунгом была фраза "Любовь сильнее страха". Есть в соцсетях видео, на которых люди с фонарями в руках танцуют под песню "Аквадискотека". Композиция стала популярна после расследования Фонда борьбы с коррупцией (внесён в реестр НКО-иноагентов Минюстом) о "дворце президента", одно из помещений которого на плане здания названо аквадискотекой.

Сердечки участники флешмоба делали и из свечек, которые вставляли в сугробы и зажигали. В основном, люди стояли небольшими группами по два-три человека, даже если рядом находились еще люди с фонариками. В некоторых дворах, выходили одиночки или семьи, а в некоторых собирались по 10-20 человек, знакомились друг с другом и общались. В одном из дворов Петербурга на флешмоб вышло около 60 человек, если верить соцсетям. В Петербурге чаще выкладывали фото из спальных районов, но достаточно снимков и участников флешмоба из центральной части города.

фото из Telegram-канала Штаба Навального в Петербурге

Были и те, кто не захотели выходить с фонариками на улицу и светили ими из окон своих домов.

Некоторые же отважились выйти за пределы жилых кварталов. В частности, 15 человек собралось на Московской площади у памятника Владимиру Ленину. Участники этой встречи говорили, что вышли против творящегося в стране беззакония.

Напротив площади, на Московском проспекте, регулярно дежурит автомобиль ДПС. Когда у Ленина зажглись первые фонарики, рядом с этой машиной появилась еще одна. Собравшиеся на площади люди изредка посматривали на полицейских, но расходиться не спешили, а правоохранители не спешили выходить из автомобилей. Не потревожили они и молодого человека с небольшим плакатом - может просто не разглядели издалека или следить за протестами у памятника Ленину в их задачи не входило. Люди с фонариками простояли у памятника около 20 минут, познакомились, пошутили, пообсуждали прошлые акции, и, поблагодарив друг друга, разошлись в разные стороны.

Чуть больше протестующих, около 25 человек единовременно, собралось на Гостином дворе. Часть людей приходили и уходили, некоторые спешившие в метро включали фонарики на ходу.

Первым, еще в 19:45 часов, к Гостиному двору пришел Николай Бояршинов, отец осужденного по "пензенскому делу" петербургского антифашиста Юлия Бояршинова. В последние три года он почти не пропускает протестные акции.

Николай Бояршинов решил заранее опробовать свой карманный фонарик. Пару раз нажал на кнопку и привлек этим внимание трех полицейских, дежуривших примерно в 50 метрах от него. Стражи порядка долго смотрели на мужчину с фонариком, но подходить не стали. Никакой реакции от них не последовало и когда в 20:00 "огоньки" зажгли человек 20.

Внимание правоохранителей Бояршинов привлек, только достав плакат с надписью от руки: "Свободу всем политзаключенным". Не прошло и минуты, как рядом оказались сотрудники МВД.

- Сейчас, похоже, всех будут вязать. Надо вместе держаться, - посоветовал парень лет 19 своему товарищу. Они тоже держали в руках телефоны с включенными фонариками.

Но полицейские переписали паспортные данные Бояршинова, предупредили об ответственности и отошли. Больше к людям с фонариками они не подходили. Остались в тот вечер сидеть в двух своих КамАЗах и бойцы ОМОН, которых на всякий случай держали неподалеку - на улице Думской. Только оперативные сотрудники в штатском постоянно находились рядом с участниками акции.

Около 5-7 минут среди участников акции простояла с фонариком журналистка Наталия Сидорова. Она рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что выходила и на акции 23 и 31 января.

- Мне в Facebook-е написала одна девушка: "Что же вы, за Навального?" Нет. Я за себя. За свою свободу и за вашу. Когда я была на первом митинге, там было много лозунгов, но лозунг за Навального я увидела только один. Я поняла, что все правильно, потому что люди выходят за себя, это самое действенное, - отметила Сидорова.

Хотя акция планировалось всего на 15 минут, к 20:20 часов у Гостиного двора фонари на своих смартфонах не выключили примерно полтора десятка человек. В том числе молодые девушки, представившиеся Полиной и Ирой. Они рассказали ЗАКС.Ру, что выходят на протестные акции из-за желания бороться с несправедливостью.

После 20:30 часов у Гостиного дворе практически никого не осталось: ни правоохранителей в форме, ни силовиков в штатском, ни большинства протестующих. Светить фонариками продолжали только два человека, один из которых - Бояршинов. Свой плакат к тому времени он уже свернул.

Вышли люди с фонариками и к Соловецкому камню на Троицкой площади, сообщил MR7. По информации издания, там собралось около 10 человек, которые возложили к памятнику цветы и зажгли свечи.

Все форматы хороши

На протестный флешмоб выходили и петербургские депутаты. Например, короткое видео с машущими фонариками людьми опубликовала муниципальный депутат МО "Морской" Ольга Галкина.

Во двор с фонариком вышел и мундеп МО "Малая Охта" Василий Кунин.

фото: Twitter Василия Кунина

Бывший муниципальный депутат МО "Финляндский округ" и активистка Светлана Уткина также поделилась в соцсетях своими фотографиями и видео с акции. Из них ясно, что во дворе экс-мундепа зажгли свечи в форме сердца и скандировали "Свободу политзаключенным". Другой бывший муниципальный депутат и руководитель "Альянса учителей" в Петербурге Даниил Кен рассказал в Twitter, что в его дворе с фонариками вышли 20 человек.

Парламентарий Законодательного собрания Петербурга Максим Резник тоже принял участие во флешмобе. Он сообщил ЗАКС.Ру, что до своего двора к назначенному времени доехать не успел, так что сделал фото с фонариком в руках на Гороховой улице. На том месте, где на акции 31 января протестующие тоже включили фонарики на своих телефонах.

фото: Facebook Максима Резника

По словам Резника, он привык к более консервативным акциям. В целом же, хороши все форматы мирного протеста, считает депутат.

- Разные мирные форматы возможны и хороши, главное - суть дела: встал на сторону света и сделал это тем способом, который ты считаешь нужным. Я выступаю с трибуны, люди выходят во двор с фонариком, - заявил парламентарий.

Политолог Валентин Бианки считает, что плюс и минус нового формата в неконцентрации протеста в одном месте. С одной стороны, людям проще выйти на такую акцию, так как вряд ли кого-то будут задерживать за включенный фонарик во дворе, отметил политолог. Объективно полиция и Росгвардия не может искать протестующих по всему городу, которым и нечего будет предъявить, добавил Бианки.

- С другой стороны, когда нет точки концентрации, к которой приковано все внимание, людям сложнее. Человек, который ехал на Манежную площадь, знал, что там будут другие люди. А тут человек может посмотреть во двор - никого нет. В многоэтажных новостройках во двор одновременно смотрит 50 человек, которые так-то готовы были выйти, но пока первые 5 не выйдут, они будут сидеть дома, - считает политолог.

Удачным новый формат назвала глава Штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова. По ее словам, цель флешмоба - построить горизонтальные связи между людьми. И этой задачи 14 февраля удалось достигнуть, считает Фатьянова:

- Тут скорее важно не количество, а то, какие чувства испытывают люди, выходя во двор и думая, что никто не выйдет, а в итоге спускаются соседи, во дворе живое общение, разговоры о политике и бытовых насущных проблемах дома. Все улыбаются и искренне рады друг другу. А другие соседи светят фонариками из окон, а потом узнают, что это было и почему, из чата дома. У многих он после этого дня появится. Это история про горизонтальные связи, понять, что ты не один, а единомышленники совсем рядом, в соседней квартире, они нужны и важны, а мы часто даже не знаем, кто наши соседи, а тут они выходят и говорят тебе "Россия будет свободной".

Минусом этой акции Фатьянова считает то, что очень сложно посчитать количество участников. По ее словам, в некоторых дворах вышли десятки людей, в некоторых - 10-15 человек или меньше. Пока точное количество участников оценить сложно, даже примерно, заявила глава Штаба Навального в Петербурге.

Флешмоб в городе прошел спокойно - ни спальных районах, ни в центре никого в автозаки и отделы не отправили. В отличие от Москвы, Казани, Симферополя, Пятигорска и Новосибирска. По данным "ОВД-Инфо", в столице России одного человека сотрудники полиции задержали за расклейку листовок об акции и оставили в отделе полиции на ночь, а двоих людей с фонариками досмотрели полицейские, но сразу после отпустили. В Новосибирске задержали двух девушек за одиночные пикеты в поддержку Навального, но протоколы составлять не стали. В Казани людей задержали на согласованном митинге, а в Симферополе - просто людей с включенными фонариками в центре города. Без протоколов из отдела полиции в Пятигорске отпустили двух девушек, которые посветили фонариками себе на обувь.

София Саттарова, Сергей Еремеев

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