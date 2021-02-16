Дмитриева считает, что Москаленко мог бы стать заменой Елину

Лидер фракции Партия Роста в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева уверена, что председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко - идеальный кандидат на место вице-губернатора, которое освободится после ухода Евгения Елина.

- Считаю, что это было бы абсолютно объективное кадровое назначение, - заявила депутат в разговоре с ЗАКС.Ру. - Он прошел все этапы, был заместителем, был председателем комитета.

Дмитриева отметила, что у нее сложилось самое благоприятное впечатление о работе комитета по экономической политике и ее кадровом составе.

Накануне стало известно, что должность вице-губернатора в марте оставит Евгений Елин. В Смольном он курировал комитеты имущественных отношений, по промышленной политике, по государственному заказу и по экономической политике.

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