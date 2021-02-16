"В общем-то, слушал бизнес": В ЗакСе вспомнили о заслугах Елина

Уходящий с поста вице-губернатора Евгений Елин многим петербуржцам запомнился афоризмами "На каждый чих не наздравствуешься" и "Cо стороны полиции насилие — это обязанность". Их любили вспоминать оппозиционные депутаты ЗакСа, когда рассуждали о циничности риторики исполнительной власти. При этом к самому Елину в Мариинском дворце относятся уважительно. Даже оппозиционеры отмечают его открытость и профессионализм.

Заседание правительства Петербурга во вторник, 16 февраля, прошло без вице-губернатора Евгения Елина. Он находится в двухнедельном отпуске, после которого на работу в Смольном уже не вернется. Накануне о предстоящем увольнении чиновника со ссылкой на закрытые источники сообщила "Фонтанка". Уходящий заместитель главы города, в отличие от некоторых своих предшественников, не стал хранить интригу и тем же вечером подтвердил эту информацию журналистам.

Елин и раньше охотно общался с прессой и имел репутацию одного из самых открытых чиновников Петербурга. После возвращения в Смольный в 2018 году - он уже работал здесь главой комитета экономического развития при Валентине Матвиенко - Елина не раз делегировали на пресс-конференции в ТАСС, на которых обсуждались первые шаги тогда еще врио губернатора Александра Беглова.

Но гораздо больше своей риторикой вице-губернатор прославился в "ковидный" 2020 год. Курировавший вопросы промышленной политики и торговли чиновник с первых дней входил в состав оперативного штаба и часто выполнял роль рупора Смольного, когда нужно было объяснить смысл тех или иных ограничений. Популярным языком Елин говорил о непопулярных вещах. Например, обещал обязать петербуржцев носить маски в первую волну и предупреждал бизнесменам-нарушителям, что "время уговоров прошло" во вторую.

"Развлекаться и передавать друг другу вирус в жарком танце сегодня не время, а есть после 23:00 вредно", — объяснял Елин октябрьское решение ограничить время работы заведений общепита

Когда в бар Commode, не подчинившийся этому решению, пришли полицейские, и в интернет потом попало видео, на котором люди в форме пинали посетителя, вице-губернатор снова выступил. Он рассказал, что внутри заведения находился чиновник городской администрации и полицейский в штатском, которых, по словам Елина, фактически взяли в заложники, а другие силовики пришли им на помощь.

"Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудника полиции и комитета по контролю за имуществом, которые были внутри, не выпускали, — сказал вице-губернатор. — Насилие для рестораторов в отношении жителей неприемлемо... Cо стороны полиции насилие — это обязанность", - заявил вице-губернатор.

В народ ушла только последняя часть фразы, породив много шуток и недовольство оппозиционных депутатов. Слова о насилии как обязанности неоднократно припоминал Смольному беспартийный парламентарий Заксобрания Максим Резник.

Критику в ЗакСе Елину приходилось слышать практически каждый раз, когда там обсуждали коронавирус и ограничительные меры. При этом тот же Резник, обычно предельно критично настроенный ко всем членам команды Беглова, хвалил вице-губернатора за честные ответы депутатам.

Когда Елина только утверждали на должность заместителя главы города, "против" проголосовали всего три депутата. Голосование, как обычно, было не поименным. Об имевшем опыт работы заместителем министра экономического развития чиновнике в парламенте Петербурга отзывались как о профессионале. Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева назвала его кандидатуру "удачным кадровым решением". Утверждали его, правда, как ответственного за финансовый блок. Позже часть его полномочий "забрал" другой вице-губернатор Эдуард Батанов, а в ведении Елина остались вопросы экономики, стратегического планирования, промышленной политики, торговли, имущественных отношений и государственного заказа.

Депутат Дмитриева, тем не менее, работу уходящего чиновника оценивает в целом положительно. Она считает, что главными достижениями заместителя губернатора стали отказ от заимствований в городскую казну в доковидный период и введение жестких ограничений в разгар второй волны, перед новогодними праздниками.

- За это его критиковали работники индустрии гостеприимства. Но если бы этого не было сделано, Петербург бы стал туристической меккой. Вся страна в условиях закрытия границ приехала бы сюда и праздновала бы здесь. Мы бы имели сильнейшую вторую волну, - считает Дмитриева.

Представитель "Яблока" Борис Вишневский вспомнил в связи с этим другой афоризм чиновника: "На каждый чих не наздравствуешься". Так Елин ответил на вопрос о возможности компенсаций владельцам баров, которые должны были закрыться на несколько дней новогодних праздников.

- Но я считаю, что он был одним из самых грамотных вице-губернаторов. С ним вполне можно было работать, - заявил Вишневский.

Когда Елина только представляли депутатам в Мариинском дворце, "яблочник" попросил его взять под контроль ситуацию с выселением правозащитной организации "Мемориал" (признана иностранным агентом) из офиса на улице Разъезжей. По словам Вишневского, вице-губернатор действительно помог, и вопрос о выселении был снят.

Члену фракции "Единая Россия" Алексею Цивилеву Елин в первый год работы запомнился как прагматик.

- У меня были к нему обращения по капремонту, спрашивал, почему взносы возрастают, - вспоминает единоросс. - Во всяком случае, он отвечал профессионально. Он прагматик. Сказать, что он чем-то мне лично помог, не могу, но и сказать, что что-то делал вне своих полномочий - тоже.

В 2020-2021 годах Елин действовал по большей части в роли антикризисного менеджера и оценку его работе за этот период давать еще рано, считает Цивилев.

Член КПРФ Ирина Иванова призналась ЗАКС.Ру, что не расстроилась уходу вице-губернатора. При этом она согласилась, что у Елина были положительные качества.

- Он, в общем-то, слушал бизнес, - отметила коммунистка. - Правда, это ничем не закончилось… Я боюсь, что теперь придет человек, который вообще не будет разговаривать, что никакого диалога ни с кем проводить не будут. А если его полномочия разделят между тремя-четырьмя вице-губернаторами, то это будет означать, что никто не станет заниматься предпринимательством в нашем городе.

Слухи о том, что Елин по собственному желанию хочет оставить должность вице-губернатора ходили еще перед новым 2021 годом. Сам чиновник в интервью "Фонтанке" сказал, что решение об уходе было обоюдным: его и губернатора Беглова.

"Я свои задачи завершил. Самое значимое — решение проблемы пробок через развитие городского железнодорожного транспорта... Концепция РЖД одобрена и принята вице-премьером Маратом Хуснуллиным в качестве основной. Проект с Росатомом по повышению эффективности управления государственных структур тоже был сдан губернатору. Ковид — третье", - объяснил вице-губернатор.

Появится ли в Смольном преемник Елина или обязанности между заместителями Беглова будут перераспределены, пока не сообщается.

Сергей Еремеев

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