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10:19

The Insider: Владимир Кара-Мурза заявил о слежке после расследования о его отравлении

фото ЗакС политика The Insider: Владимир Кара-Мурза заявил о слежке после расследования о его отравлении

Политик Владимир Кара-Мурза-младший заявил, что заметил за собой слежку в Москве, передает The Insider.

По словам Кара-Мурзы, сначала он заметил, как люди в штатском следуют за ним на автомобиле. Когда политик пересел на общественный транспорт, он заметил слежку в метро. Также, по его словам, подозрительные лица подсаживались за соседние с ним столики в кафе.

Номер машины, которая следовала за Кара-Мурзой, в доступных базах ГИБДД не обнаруживается. Источник проекта Bellingcat утверждает, что автомобиль с этим номером в ГИБДД закреплен за ФСБ.

Неделей ранее The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, посвященное двум попыткам отравления Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах. В нем был собран анализ передвижение предполагаемых сотрудников ФСБ с медицинским и химическим образованиями – и оказалось, что эти люди неоднократно следовали за Кара-Мурзой в его поездках.

Ранее проекты также публиковали расследования, в котором говорилось о возможных сотрудниках ФСБ, следивших за оппозиционером Алексеем Навальным до его отравления летом 2020 года. Они же, по данным проектов, могут быть связаны с таинственными смертями трех политических активистов, включая смерть главы движения "Новая Россия" Никиты Исаева в 2019 году.

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