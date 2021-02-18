В Смольном готовятся к кадровым перестановкам после ухода Елина

Отставка вице-губернатора Евгения Елина не станет единственной в Смольном, прогнозируют источники "Делового Петербурга".

В ближайшее время городскую администрацию могут покинуть и другие приближённые губернатора Александра Беглова.

"Уход Елина в большей степени его собственная инициатива, хотя перед этим проводились консультации, рассматривались разные варианты. Перед выборным циклом Александр Беглов будет искать возможности для усиления и устранения проблемных точек, поэтому не исключено, что в ближайшее время нас ожидают новые перестановки, но не раньше марта. Есть некий тренд на обновление, это еще в январе с назначением Пиотровского, Казарина и Дрегваля началось", - поделился собеседник ДП.

Предстоящие рокировки, заключил они, будут напрямую зависеть от предлагаемых тенденций борьбы с COVID-19 и устранением экономических последствий кризиса, вызванных пандемией.

Елин перестанет быть вице-губернатором начиная с марта.

Напомним также, 21 января Беглов подписал документ, согласно которым Сергей Дрегваль, Станислав Казарин и Борис Пиотровский вошли в состав городского правительства.

Казарин назначен ответственным за вопросы информатизации и связи и также будет курировать развитие садоводства и огородничества. Руководство комитетом по информатизации и связи, которым ранее руководил чиновник, временно возложено на первого заместителя главы комитета Владимира Тумарева.

Пиотровский в должности вице-губернатора будет отвечать в правительстве за культуру, а также физкультуру и спорт. Дрегвалю поручено курировать комитет по энергетике и инженерному обеспечению и комитет по тарифам.

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