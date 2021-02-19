Главу полиции Нижневартовска уволили после урока со школьниками-"силовиками" и "протестующими"

Врио начальника управления МВД по Нижневартовску Олег Сураев уволен после служебной проверки из-за урока в школе № 42 с имитацией "акции протеста", сообщили представители УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

К еще нескольким сотрудникам нижневартовской полиции применены дисциплинарные взыскания. Объявлено о неполном служебном соответствии начальнику отделения профподготовки отдела по работе с личным составом Антону Шишкину, врио начальнику отдела информации Андрею Воронцову, старшему специалисту группы по связям со СМИ Инге Сединкиной. Строгий выговор объявлен замначальнику управления по работе с личным составом Александру Азевичу, сотрудникам отделения профподготовки Вадиму Зайнуллину и Ямилу Бикбову, специалисту группы по связям со СМИ Екатерине Васильевой.

В середине февраля в школе № 42 в Нижневартовске в рамках урока профориентации школьники играли роли "протестующих" и "бойцов ОМОНа". На опубликованной записи было видно, что ребята в форме силовиков со щитами и дубинками выстроились в шеренгу в спортзале и задерживали "протестующих", которые кидали в них мячи.

Сначала в МВД заявили, что это был "урок мужества", на котором была "разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев". Позже в ведомстве заявили о недопустимости подобных акций с участием школьников.