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12:54

Вишневский внес законопроект об уголовных наказаниях за недопуск адвоката к подзащитному

фото ЗакС политика Вишневский внес законопроект об уголовных наказаниях за недопуск адвоката к подзащитному

Лидер фракции "Яблоко" в Заксобрании Петербурга подготовил проект федерального закона, предусматривающего уголовную ответственность "за существенное нарушение права граждан на защиту". Документ появился на сайте городского парламента в пятницу, 19 февраля. 

Предлагается лишать свободы на один год лиц, которые воспрепятствовали доступу адвоката в места принудительного содержания, здания и помещения органов уголовного преследования и судов. "Яблочник" также выступил за запрет этим лицам занимать "определенные должности" или заниматься "определенной деятельностью" на срок от одного года до трех лет.

За принуждение к отказу от защитника или его замене, а также назначению защитника вопреки воле подозреваемого или обвиняемого предлагается наказывать лишением свободы на срок от восьми месяцев до двух лет. 

В случае, если названные деяния были совершены с применением насилия, угрозой насилия или повреждения имущества, с угрозой заведомо незаконного привлечения к уголовной или административной ответственности, с целью добиться самооговора или лжесвидетельства, наказание должно составить от двух до семи лет лишения свободы. Вишневский при этом предлагает лишать осужденного специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград.

За прочие нарушения, связанные с воспрепятствованием профессиональной деятельности адвоката, предлагается наказывать штрафов в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы. Вместо него могут быть назначены до 480 часов обязательных работ, говорится в документе.

В разговоре с ЗАКС.Ру Вишневский заявил, что случаи, когда до подзащитного не допускают его адвоката или навязывают ему государственного защитника, в последнее время возникают слишком часто. При этом уголовный кодекс, устанавливая ответственность за насильственные преступления против адвокатов, не предусматривает наказания за вмешательство в профессиональную деятельность адвоката, добавил депутат.

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