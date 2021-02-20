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13:25

Макаров поздравил с юбилеем экс-директора "Метростроя" Вадима Александрова

фото ЗакС политика Макаров поздравил с юбилеем экс-директора "Метростроя" Вадима Александрова

Бывший гендиректор "Метростроя" и Почетный гражданин Петербурга Вадим Александров удостоился поздравления с 80-летием от спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Политик, обращаясь к юбиляру, подчеркнул, что сложнейшим делом у него получалось заниматься честно и добросовестно. Десятки километров подземных путей были проложены именно в "эпоху" Александрова, напомнил главный городской единоросс.

"Для Ваших коллег и единомышленников Вы остаетесь профессионалом с большой буквы, пользуетесь среди них безоговорочным авторитетом и уважением. Подлинный патриот России, Вы явили пример верного служения своей Родине для всех нынешних и будущих поколений метростроителей", - говорится в тексте.

По словам Макарова, в период с 1992 по 2017 годы, когда именинник был у руля компании, были освоены технологии, не имеющие аналогов в мире.

Отметим, что после отставки Александрова на посту главы "Метростроя" его сменил сын Николай, впоследствии лишившийся работы и находящийся в настоящее время под домашним арестом по делу о хищениях. По версии следствия, сумма растраты на закупках щебня составила 178 млн рублей. Щебень предназначался для развития сети метрополитена.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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