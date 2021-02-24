На огромном сугробе напротив Казанского собора появился протестный плакат

В центре Петербурга, на Малой Конюшенной улице 24 февраля можно было увидеть нестандартный пример выражения протеста: в верхушку гигантского сугроба активисты воткнули плакат. Адресован он вице-губернатору Николаю Бондаренко, курирующему сферу благоустройства.

"Бондаренко! За 7 лет можно было снег научиться убирать", - гласит надпись.

Как и параллельная ей набережная канала Грибоедова, Малая Конюшенная улица "смотрит" на Казанский собор и вся завалена снежными сугробами.

На совещании с представителями комитета по благоустройству 24 февраля Бондаренко призвал специалистов в первую очередь убирать от последствий сильных метелей именно узкие улицы. За длинные выходные 21-23 февраля с петербургских улиц вывезли рекордные 124 тысячи кубометров снега. Подробнее о проблемах в этой сфере читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: Красимир Врански

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.