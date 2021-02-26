Петербургские активисты получили предостережения перед днем памяти Немцова

Районные отделения прокуратуры Петербурга 25 января выдали активистам предостережения о недопустимости нарушения закона во время возложения цветов к Соловецкому камню в память о политике Борисе Немцове. Муниципальный депутат МО "Гавань" Сергей Кузин сообщил ЗАКС.Ру, что помощник прокурора пришел к нему по месту прописки и не застал на месте. Правоохранитель позже связался с Кузиным и вручил ему предостережение. В документе сказано, что мундеп якобы является организатором публичного мероприятия, которое приурочено к дате смерти Немцова.

"Согласно сведениям ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области вышеуказанное публичное мероприятие может быть сопряжено с экстремистской деятельностью, привести к столкновению с органами правопорядка в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также повлечь массовые беспорядки", - говорится в тексте предостережения.

Прокуратура напомнила Кузину, что власти города никаких акций не согласовывали и что нарушать закон об экстремизме на планируемом мероприятии нельзя.

Аналогичное предостережение получила руководитель Межрегионального отделения Федеративной партии Александра Бруссер. Она сообщила ЗАКС.Ру, что сотрудник прокуратуры пришел к ней на работу для вручения документа. В нем также сказано о недопустимости нарушения закона об экстремизме, уточнила Бруссер. Активистка считает, что правоохранители могут опасаться повторения январских акций.

Предостережение получил также координатор движения "Весна" в Петербурга Валентин Хорошенин. Об этом он сообщила на своей странице в Twitter. Ему ведомство написало, что Хорошенин якобы является соорганизатором мероприятия, которое может быть "сопряжено с экстремистской деятельностью". Прокуратура также напомнила активисту, что за организацию несогласованного мероприятия положено административное наказание.

Все трое получивших предостережения подписались под обращением к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой не препятствовать возложению цветов в память о Немцове. Помимо них автографы оставили еще 10 человек - они о получении предостережений пока не сообщали. Беглов ответил на обращение 25 февраля. Глава города заявил, что возложение цветов возможно, если численность участников не превысит 50 человек и будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические требования.

София Саттарова

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