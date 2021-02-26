Двух жителей Екатеринбурга оштрафовали за неуважительные посты о судах

Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал члена местной Общественной наблюдательной комиссии Дарью Беляеву и активиста Сергея Тиунова за резкую критику судов по статье о "неуважении к власти", передает "МБХ медиа".

В отношении Беляевой и Тиунова были составлены протоколы по ч. 3 ст. 20.1 КоАП. Беляеву оштрафовали на 30 тысяч рублей за пост в Facebook, в котором она раскритиковала суд, используя "неприличную форму и обсценную лексику". Тиунова, критиковавшего в той же соцсети, оштрафовавшего его перед этим судью, получил штраф в 45 тысяч рублей.

Адвокат Федор Акчермышев заявил, что экспертиза была проведена с нарушениями, и стороне защите не позволили обеспечить явку специалиста. Также, по словам адвоката, суд отказал в лингвистической экспертизе с постановкой своих вопросов и в назначении автороведческой экспертизы.

Тиунов, отметил Акчермышев, защищал себя сам и заявлял, что сроки привлечения к ответственности уже прошли, и была нарушена территориальная подсудность, потому что свой пост он публиковал из дома в Уралмаше.