Снегоуборочную технику пригнали к месту акции памяти Немцова в Петербурге

Рядом с Троицкой площадью, куда 27 февраля петербуржцы приносят цветы в память об убитом политике Борисе Немцове, припарковано не менее 10 единиц снегоуборочной техники, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Машины стоят на подъездах к площади без работы. Ранее подобную спецтехнику использовали для перегораживания улиц в дни протестных акций.

Отметим, комитет по благоустройству, отвечающий за уборку Петербурга, ранее заявлял, что городу не хватает снегоуборочной техники и необходимо закупать новую. Эти объяснения были даны после многочисленных жалоб петербуржцев на слишком медленный вывоз снега с городских улиц.

Вдоль всей Троицкой площади выставили металлический забор. По периметру, а также по пути от станции метро "Горьковская" выстроились сотрудники ОМОН. Чтобы попасть к Соловецкому камню, куда петербуржцы несут цветы, необходимо пройти через рамки металлодетекторов, которые поставили специально к этому дню.

Дежурящие силовики были замечены 27 февраля и рядом с Марсовым полем.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления отбывают длительные сроки заключения, а заказчики не названы до сих пор. До пандемии февральская акция памяти Немцова в двух столицах ежегодно проводилась в формате "марша". В 2021 году петербургские активисты решили ограничиться возложением цветов в память об убитом политике. Губернатор Александр Беглов в ответ на обращение активистов с просьбой не препятствовать проведению мирной акции, заявил, что мероприятие может пройти только в случае, если участники будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, а численность пришедших не превысит 50 человек.

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