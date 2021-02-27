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27 февраля, 18:50

СЖ Петербурга потребовал от МВД объяснить задержание журналистки BAZA и недопуск адвоката к ней

фото ЗакС политика СЖ Петербурга потребовал от МВД объяснить задержание журналистки BAZA и недопуск адвоката к ней

Зампредседателя Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Наталья Черкесова направила прокурору Петербурга Сергею Литвиненко и начальнику ГУ МВД по городу Роману Плугину обращения с требованием объяснить задержание журналистки BAZA Мяйле Мачюлите и допустить к ней адвоката.

В СЖ подчеркнули, что действующее законодательство "не допускает произвольного недопуска защитника в случае задержания лица", и следователи обязаны допускать защитников к задержанным.

"Полагаю необходимым в кратчайшие сроки установить причины и основания задержания Мяйле Мачюлите, ее местонахождение и статус, обеспечить при проведении следственных действий соблюдение ее прав и законных интересов, обеспечить допуск адвоката", - говорится в обращении Черкесовой.

Тем временем BAZA сообщает, что Мачюлите допрашивали в управлении Следственного комитета по Петербургу – более семи часов. Сотрудники СК утверждают, что уже в ближайшее время журналистку отпустят, с нее взяли попдписку о неразглашении. Мачюлите давала показания в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении другого лица. Почему к ней не пустили адвоката, в СК не уточнили.

BAZA потеряла связь с Мачюлите днем 27 февраля, когда журналистка прибыла на Московский вокзал из Москвы. Сообщалось, что перед этим ее попросил о встрече знакомый ей полицейский, сказав, что у него якобы есть для нее важная информация. Во время этой встречи ее задержали люди, показавшие "корочки" сотрудников УСБ МВД. В МВД заявляли, что не имеют отношения к задержанию журналистки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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