В знак протеста у дверей правительства Архангельской области складировали мусор

На крыльце здания правительства Архангельской области состоялась необычная акция: экоактивисты разложили у дверей мешки с отходами разного класса (бумага, металл, пластик), передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад". Таким образом они выразили протест против ликвидации свыше 300 специальных контейнеров для раздельного сбора мусора. Последняя стала возможна после того, как региональный оператор по обращению с отходами "ЭкоИнтегратор" отказался от взаимодействия с Архангельским перерабатывающим комбинатом.

Отметим, что за последние годы именно Архангельская область стала символом экологического протеста, что нашло свое выражение в прижившемся лозунге "Поморье - не помойка". В прошлом году благодаря упрямству активистов, обосновавшихся на станции Шиес и сделавших проблему известной на федеральном уровне, удалось добиться прекращения строительства на этом месте крупнейшего мусорного полигона.