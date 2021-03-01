Журналистку BAZA могли допрашивать по делу об утечке данных пассажиров рейса с Навальным

Задержание и многочасовой допрос в Петербурге журналистки BAZA Мяйле Мачюлите, предположительно, были проведены в рамках нового уголовного дела, которое возбудили в связи с разглашением личных данных пассажиров рейса Томск-Москва. Об этом пишет "Коммерсант". Речь идет о печально знаменитом рейсе 20 августа прошлого года, пассажиром которого был также политик Алексей Навальный, в самолете почуствовавший себя плохо и вскоре впавший в кому.

Изданию известно, что в деле, возбужденном петербургским управлением СК, имеется подозреваемый - майор полиции, который продал персональные данные попутчиков Навального из служебной базы данных. Личные данные пассажиров впоследствии фигурировали в международном расследовании обстоятельств скандального отравления. Именно они помогли авторам укрепиться во мнении, что за атакой на Навального могут стоять сотрудники ФСБ.

Мяйле Мачюлите, задержанная 27 февраля, не разглашает детали следственных действий, поскольку дала соответствующую подписку. Однако, по данным "Коммерсанта", интерес к журналистке связан именно с делом об утечке пассажиров рейса 2614 Томск-Москва. В МВД заявляли, что не имеют отношения к задержанию журналистки. Вечером 27 февраля Союз журналистов Петербурга обратился в ГУВД с требованием объяснить задержание журналистки и отказ допускать к ней адвоката.