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1 марта, 20:18

Матвиенко допустила новое голосование по памятнику на Лубянке

фото ЗакС политика Матвиенко допустила новое голосование по памятнику на Лубянке

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает возможным возобновление голосования по установке памятника на Лубянке, но с большим количеством вариантов, передает РИА "Новости".

"Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с бо́льшим набором проектов в перспективе", - сказала Матвиенко.

Она назвала правильным и мудрым решение мэра Москвы Сергея Собянина остановить дискуссию об установке памятника, поскольку вопросы архитектуры и градостроения должны решать горожане и городские власти при условии, что по ним есть консенсус. Себя Матвиенко назвала категорическим противником сноса любых монументов: по ее мнению, любой памятник – это "произведение искусства" и "часть нашей истории".

"Памятник ни в чем не виноват. И вандализм в отношении любого памятника я осуждаю", - добавила Матвиенко.

Напомним, в середине февраля стало известо, что на Лубянке хотят установить памятник или Феликсу Дзержинскому, или князю Александру Невскому. Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники писала, что в мэрии и Кремле склоняются ко второму варианту. До 1991 года на Лубянке был памятник Дзержинскому, его демонтировали после попытки госпереворота ГКЧП.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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