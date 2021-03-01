Матвиенко допустила новое голосование по памятнику на Лубянке

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает возможным возобновление голосования по установке памятника на Лубянке, но с большим количеством вариантов, передает РИА "Новости".

"Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с бо́льшим набором проектов в перспективе", - сказала Матвиенко.

Она назвала правильным и мудрым решение мэра Москвы Сергея Собянина остановить дискуссию об установке памятника, поскольку вопросы архитектуры и градостроения должны решать горожане и городские власти при условии, что по ним есть консенсус. Себя Матвиенко назвала категорическим противником сноса любых монументов: по ее мнению, любой памятник – это "произведение искусства" и "часть нашей истории".

"Памятник ни в чем не виноват. И вандализм в отношении любого памятника я осуждаю", - добавила Матвиенко.

Напомним, в середине февраля стало известо, что на Лубянке хотят установить памятник или Феликсу Дзержинскому, или князю Александру Невскому. Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники писала, что в мэрии и Кремле склоняются ко второму варианту. До 1991 года на Лубянке был памятник Дзержинскому, его демонтировали после попытки госпереворота ГКЧП.

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