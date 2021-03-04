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19:18

"Мелкая суета": Профессор Травин оценил действия Смольного по отношению к мемориалу медикам

фото ЗакС политика "Мелкая суета": Профессор Травин оценил действия Смольного по отношению к мемориалу медикам

Профессор Европейского университета Дмитрий Травин скептически отнесся к поведению петербургского руководства, проявленному в отношении памятника медикам, погибшим от коронавируса. По его мнению, губернатор и его подчиненные вполне могли договориться с инициаторами установки мемориала и не проводить церемонию открытия досрочно. Однако, Александр Беглов вместе со своей командой решили поступить иначе - "втихую открыть на день раньше", и в глазах политолога это выглядело неэтично и некрасиво.

"Я могу понять логику губернатора, который хочет показать, что он тоже к этому причастен, но то, что сделал Беглов, выглядит совершенно мелкой суетой.  Мы часто критикуем власть за жесткость, за жестокость, за недемократичность. Я понимаю, как комментировать такие случаи, но здесь просто какая-то полукомедия получилась - на трагедии", - рассудил он в интервью "Эху Петербурга".

Оценивая организаторские способности главы города и его умение общаться с аудиторией, Травин пришел к выводу, что "губернатор Беглов - странный, курьезный эпизод в жизни Петербурга".

Напомним, что открытие памятника погибшим от коронавируса врачам на набережной реки Карповки вылилось в скандал. Инициаторы установки, Галина Артеменко и Ирина Маслова, назначили церемонию на полдень 4 марта и пригласили на нее всех желающих, включая чиновников. Беглов предпочел неожиданно открыть скульптуру днем ранее. Руководство  комздрава и главврачи тоже явились раньше времени - к десяти утра 4 марта. Тем не менее, народная церемония все равно состоялась с участием инициаторов, депутата Бориса Вишневского и неравнодушных граждан в первоначально объявленный час.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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