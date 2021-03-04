Глава Комздрава и главврачи больниц возложили цветы к памятнику погибшим медикам за два часа до церемонии открытия

Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец вместе с главными врачами петербургских больниц 4 марта в 10 утра возложил цветы к памятнику погибшим от коронавируса медикам, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. Они отдали дань памяти коллегам за два часа до официального открытия памятника инициативной группой по его созданию.

Лисовец сообщил журналистам, что для него нет разницы, в какое время присутствовать у памятника. Глава Комздрава добавил, что хотел бы провести это мероприятие менее публично.

⁃ Я и главные врачи города вкладывали в это только один смысл - прийти и вспомнить тех людей, которые погибли во время пандемии, - сказал Лисовец.

По его словам, отстраниться от инициативной группы у него желания не было. На открытии в 12 часов глава комитета, по его словам, не придёт. Будут ли присутствовать главные врачи - "дело каждого", заявил Лисовец. По его словам, никакого принуждения нет.

Руководитель больницы им.Боткина сообщил журналистам, что сам прийти к 12 не сможет, но будет его заместитель. Глава многопрофильной больницы №2 Владимир Волчком также сказал, что из-за работы не сможет присутствовать на открытии памятника в 12:00 часов.

Открытие памятника погибшим от коронавируса врачам на набережной реки Карповки еще 3 марта обернулось скандалом. В то время как инициаторы установки скульптуры Романа Шустрова "Печальный ангел" Галина Артеменко и Ирина Маслова анонсировали церемонию на полдень 4 марта. Туда были приглашены представители администрации Петроградского района, комитета по здравоохранению, врачи, вдова скульптора Мария Касьяненко, СМИ и неравнодушные граждане. Однако губернатор Петербурга Александр Беглов в компании чиновников неожиданно успел поучаствовать в открытии памятника на день раньше, чем вызвал в свой адрес критику со стороны общественных деятелей.

Тем не менее, инициаторы установки "Печального ангела" решили не отказываться от своих планов и провести еще одну, "настоящую" и "народную" церемонию открытия в намеченное время. Поздним вечером 3 марта депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, принимавший участие в реализации идеи об установке скульптуры, поделился в соцсетях информацией, что скандал может повториться, так как по его данным, врачам и сотрудникам Комздрава было велено прийти на два часа раньше "народного" открытия и не являться на мероприятие Артеменко и Масловой.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.