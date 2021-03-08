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12:07

Дроздов поздравил с 8 марта жительниц Калининского района

фото ЗакС политика Дроздов поздравил с 8 марта жительниц Калининского района

Вице-спикер петербургского парламента Анатолий Дроздов провел на улицах Калининского района, от которого он избирается, уличную акцию, посвященную Международному женском дню 8 марта. Акция имела название "Вам, любимые".

Симпатизирующие Дроздову и единороссам единороссы вручали прохожим женского пола ыветы и сладости.

"Накануне праздника весны и красоты – одного из самых нежных праздников в году - мы решили организовать замечательную акцию и подарить нашим женщинам немного положительных эмоций. Согласитесь, приятно, когда ты идешь по своим делам, а тебя внезапно поздравляют и дарят небольшой презент. Сегодня на 1200 прекрасных улыбок стало больше", - приводится его цитата.

Дроздов хочет, чтобы каждый день в жизни поздравленных им женщин имел "весеннее настроение".

Отметим, что ранее представительниц слабого пола со сцены БКЗ "Октябрьский" поздравил коллега Дроздова, Вячеслав Макаров, выделивший сред известных женщин Валентину Матвиенко.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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