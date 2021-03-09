"Фонтанка": КИО поручили курировать вице-губернатору Пикалеву

В петербургском правительстве переменились сферы ответственности вице-губернаторов, сообщает издание "Фонтанка". Отвечающего за правопорядок Валерия Пикалева направили также на тесное взаимодействие с комитетом имущественных отношений. В свою очередь, комитет по межнациональным отношениям отныне достанется вице-губернатору Александру Бельскому.

Новая конфигурация в Смольном стала еще одним следствием отставки Евгения Елина, о которой объявили в феврале. Первоначально после ухода Елина курировать КИО доверили Эдуарду Батанову. Тогда же комитет по промышленной политике перешел в ведение Максима Соколова, который ранее специализировался прежде всего на транспортной отрасли.

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