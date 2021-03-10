Макаров: Киберпространство становится ареной битвы и театром военных действий

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров на заседании парламента 10 марта рассказал. что сейчас Россия сталкивается с попытками ее сдержать, остановить развитие в геополитическом плане. Такое заявление он сделал во время обсуждения обращения к премьер-министру России о выделении денег институту им. Иоффе.

Наука и технологии - помогают в защите национальных интересов, отметил Макаров.

- Появился военный космос и появилось киберпространство. Создание сейчас опережающих специальностей, особенно в киберпространстве, это важнейший момент для геополитики. Потому что киберпространство становится ареной битвы. Специальности должны быть и специалисты, которые работают в этом направлении. Безусловно, вы посмотрите, киберпространство, которое становится театром военных действий, оно к чему ведет? Использование информационных технологий ведет, прежде всего, к гибридной войне, а гибридная война - это часть цветных революций, - уверен Макаров.

Он считает, что космос сейчас является важнейшей сферой. Ее необходимо поддерживать и развивать для геополитической безопасности России, добавил спикер ЗакСа.

София Саттарова

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