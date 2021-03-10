18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:56

ЗакС окончательно принял закон о "балконной амнистии"

фото ЗакС политика ЗакС окончательно принял закон о "балконной амнистии"

Законодательное собрание Петербурга 10 марта приняло в третьем чтении изменения в закон о благоустройстве города. Согласно документу, чиновникам запрещается выносить предписания о демонтаже остекления балконов и лоджий, если работы были произведены до 1 января 2020 года. Документ получил название "закон о балконной амнистии". Он должен вступить в силу через 10 дней после опубликования.

В январе 2020 года власти Петербурга начали штрафовать жителей за самовольное остекление балконов на пять тысяч рублей из-за новых правил городского правительства. ЗакС быстро принял закон, который запретил штрафовать за изменение балкона, если это произошло до вступления в силу новых правил. Однако управляющие компании стали выносить предписания о необходимости демонтировать самовольное остекление.

Депутат Денис Четырбок при представлении законопроекта в первом чтении отметил, что застеклить балкон могло еще старшее поколение петербуржцев. 

Добавим, в конце декабря 2020 года правительство Петербурга приняло постановление об изменении правил благоустройства. В документе сказано, что остекление балкона до 1 января 2021 года не считается самовольным и его нельзя требовать убрать до 1 января 2028 года.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:51 Депутаты ЗакСа решили направить в Госдуму свои поправки по расширению полномочий КСП

13:22 ЗакС в первом чтении принял законопроект об упразднении Уставного суда

12:54 Макаров о присоединении Крыма к России: Единственно верное стратегическое решение

12:44 Макаров: Ситуацию с Резником изучит комиссия по этике

12:12 Макаров: Киберпространство становится ареной битвы и театром военных действий

11:46 ЗакС одобрил в первом чтении расширение перечня пользователей социальным такси

11:35 ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками

10:50 Депутаты Петербурга попросили Мишустина выделить дополнительные деньги на ремонт института имени Иоффе

9 марта, 19:58 Вишневский считает, что его с Резником продолжают организованно травить в СМИ

9 марта, 19:16 Дмитриева сочла новые правила выхода на досрочную пенсию неполными


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:24 "Лишние люди туда не будут попадать": Росгвардия предлагает выделять "компактные" места для СМИ на протестах

13:57 Суд признал запрещенной информацией аниме "Класс убийц" и "Загадка дьявола"

13:56 ЗакС окончательно принял закон о "балконной амнистии"

13:51 Депутаты ЗакСа решили направить в Госдуму свои поправки по расширению полномочий КСП

13:33 Песков о сбоях загрузки сайтов госорганов: У нас все открывается, все работает

13:22 ЗакС в первом чтении принял законопроект об упразднении Уставного суда

12:54 Макаров о присоединении Крыма к России: Единственно верное стратегическое решение

12:44 Макаров: Ситуацию с Резником изучит комиссия по этике

12:41 Жители Центрального района передали в Смольный петицию за мораторий на уплотнительную застройку

12:12 Макаров: Киберпространство становится ареной битвы и театром военных действий

12:08 Сайты Кремля, кабмина и Роскомнадзора перестали открываться после замедления работы Twitter

11:49 В России зафиксировано 9 тысяч новых случаев COVID-19

11:46 ЗакС одобрил в первом чтении расширение перечня пользователей социальным такси

11:35 ЗакС Петербурга одобрил запрет на получение нескольких проездных льготниками

11:27 Глава МВД Москвы заявил о законности применение силы к участникам акций в поддержку Навального

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru