ЗакС окончательно принял закон о "балконной амнистии"

Законодательное собрание Петербурга 10 марта приняло в третьем чтении изменения в закон о благоустройстве города. Согласно документу, чиновникам запрещается выносить предписания о демонтаже остекления балконов и лоджий, если работы были произведены до 1 января 2020 года. Документ получил название "закон о балконной амнистии". Он должен вступить в силу через 10 дней после опубликования.

В январе 2020 года власти Петербурга начали штрафовать жителей за самовольное остекление балконов на пять тысяч рублей из-за новых правил городского правительства. ЗакС быстро принял закон, который запретил штрафовать за изменение балкона, если это произошло до вступления в силу новых правил. Однако управляющие компании стали выносить предписания о необходимости демонтировать самовольное остекление.

Депутат Денис Четырбок при представлении законопроекта в первом чтении отметил, что застеклить балкон могло еще старшее поколение петербуржцев.

Добавим, в конце декабря 2020 года правительство Петербурга приняло постановление об изменении правил благоустройства. В документе сказано, что остекление балкона до 1 января 2021 года не считается самовольным и его нельзя требовать убрать до 1 января 2028 года.

София Саттарова

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