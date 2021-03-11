18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:38

"Ушел замечательный мастер": Макаров выразил соболезнования близким композитора Виктора Лебедева

фото ЗакС политика "Ушел замечательный мастер": Макаров выразил соболезнования близким композитора Виктора Лебедева

На смерть композитора и народного артиста РФ Виктора Лебедева откликнулся спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, от лица всех коллег-депутатов принесший в текстовом обращении соболезнования коллегам и близким известного деятеля искусств.

"Ушел из жизни замечательный мастер, чья музыка знакома каждому нашему соотечественнику. Он запомнился поклонникам своим многогранным талантом, удивительной работоспособностью, поистине неиссякаемым вдохновением", - говорится в тексте документа.

Помимо способности композитора сочинять узнаваемые и любимые миллионами граждан хиты, Макаров отметил его насыщенную преподавательскую работу, продлившуюся более шестидесяти лет.

Виктор Лебедев, скончавшийся на 87 году жизни, стал автором музыки, в частности, к таким кинофильмам, как "Гардемарины, вперед!", "Ищите женщину", "Зависть богов", "Трудно быть богом".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:38 "Ушел замечательный мастер": Макаров выразил соболезнования близким композитора Виктора Лебедева

17:37 В Кургане полиция задержала активиста, вставшего в пикет в поддержку главы местного штаба Навального

17:13 Бывшей юристке ЗакСа на полтора года запретили водить машину

17:11 Путин требует от чиновников защиты россиян от "ценовых ударов"

16:52 МВД: На акциях протеста силовики заклеивали нагрудные жетоны из-за особого крепления бронежилетов

16:50 Законодательное дежавю: В ЗакСе воскресили инициативу о наказах депутатам  

16:40 Навальному зачтут время пребывания в СИЗО "Кольчугино" в срок по делу "Ив Роше"

16:23 Отбывающий срок экс-глава Удмуртии просит освободить его из колонии из-за болезни

16:08 Московский омбудсмен выступает за переход на четырехдневку для женщин

15:49 Активисты не могут добиться надзора за "многострадальной" свалкой в Колтушах

15:13 КГИОП отказался присвоить вокзалу в Александровской статус памятника

14:57 Росконгресс обозначил площадку для грядущего ПМЭФ-2021

14:41 Фигурантов "Нового величия" этапировали из столичного СИЗО в колонию

13:57 Рейтинг "Единой России" побил "антирекорд", опустившись до минимального значения с 2016 года

13:53 Сквер в Пороховых оставили без двух третей деревьев

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru