В Смольном обозначили план мероприятий на годовщину теракта в метро

Несмотря на то, что из-за пандемии в прошлом году власти не смогли должным образом помянуть погибших в теракте в петербургском метрополитене, в нынешнем году памятное мероприятие всё же будет проведено, информирует 78.ru.

Так, в день происшествия, 3 апреля, родственники погибших и пострадавшие приглашены к возложению цветов у памятного знака на перроне станции "Технологический институт", где расположена табличка с именами жертв трагедии, уведомил председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков.

В одном из городских соборов также будет проведён молебен.

Отмечается, что программа мероприятий будет зависеть как от эпидемиологической обстановки в Северной столице, так и от пожеланий родных погибших.

Напомним, взрыв в петербургском метро прогремел 3 апреля 2017 года между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Погибли 15 человек и террорист-смертник, различные травмы получили более ста пассажиров. Следственный комитет установил, что к взрыву причастна запрещённая в РФ террористическая группировка "Катиба Таухид валь-Джихад".

В рамках разбирательства одиннадцать человек были осуждены на длительные сроки заключения. Самые крупные сроки получили Аброр Азимов, Акрам Азимов и Мухмадюсуф Эрматов: пожизненное заключение и по 28 лет колонии соответственно. Также на 27 лет колонии осужден Ибрагим Эрматов, другие получили от 19 до 22 лет колонии.

Ни один из подсудимых не признал вину. Некоторые из них заявили о пытках в "секретной тюрьме", рассказав, что их избивали и били током. Акрам Азимов и Мухмадюсуп Эрматов подали иски к УФСИН, оспаривая условия содержания в СИЗО, но суд вернул их.

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