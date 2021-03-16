Глава Минздрава предложил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

Руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко выступил с инициативой включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок. Предложение главы ведомства приводит ТАСС.

"В ближайшее время правительством будут внесены еще два законопроекта, направленные на включение в нацкалендарь вакцинации против коронавируса и вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических клеток", - поделился соображениями Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

Во время дискуссии министр заявил, что контроль качества выпускаемых в России вакцин крайне высок.

"Сегодня почему вакцина является столь популярной и сегодня все говорят о ее безопасности и эффективности, поскольку объем собираемых данных и объем контроля за ней беспрецедентный. Каждая выпускаемая сегодня ампула проходит очень жесткий многоступенчатый контроль, включая лаборатории, которые имеют аккредитацию по контролю качества как Всемирной организации здравоохранения, так и ряда зарубежных стран", - отчитался Мурашко.

Поведал глава Минздрава и об общей работе системы здравоохранения России в период пандемии: на пике заболеваемости под медицинским наблюдением пребывали 1,25 млн граждан, общий коечный фонд составлял 270 тысяч мест. Сфера, подытожил министр, с задачей справилась.