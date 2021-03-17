Макаров поблагодарил замначальника ГУ МВД по Петербургу за борьбу с "политическим браконьерством"

Перед началом выступления в Заксобрании Петербурга заместителя начальника регионального ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерала Дмитрия Баранова с благодарственной речью в его адрес выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Председатель городского парламента поблагодарил полицейское руководство и рядовых сотрудников МВД за работу. Он отдельно отметил действия силовиков во время протестных мероприятий и борьбу с киберпреступностью. Интернет Макаров назвал территорией "политического браконьерства".

- Спасибо за кибепространство, - сказал спикер с трибуны.

Баранов ответил, что ему очень лестно слышать такие слова и признался, что после Макарова выступать ему будет тяжело.

Напомним, руководство Главка выступает перед депутатами и отвечает на их вопросы ежегодно.

Сергей Еремеев

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