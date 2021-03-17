В Петербурге за год совершили 16 "экстремистских" преступлений

За 2020 год в Петербурге было совершено 16 преступлений экстремистской направленности, сообщил замначальника регионального управления МВД Дмитрий Баранов во время доклада в Заксобрания 17 марта.

Он отметил, что 15 "экстремистских" преступлений были раскрыты.

По словам Баранова, в городе удалось быстро пресечь осложнения на фоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе.

- Представители одной диаспоры призывали к насилию в отношении другой и по горячим следам были задержаны, - рассказал замначальника Главка.

По словам Баранова, после этих событий возбудили два уголовных дела по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого домтоинства). Генерал отметил, что это помогло не допустить дальнейшего разжигания розни.

Ранее "Интерфакс" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что под Петербургом оперативники посетили собрание около 40 азербайджанцев в ресторане, где обсуждались детали встречи с армянами. В телефонах собравшихся полицейские обнаружили видеообращение в поддержку граждан Азербайджана, указало издание.

Сергей Еремеев