В петербургском законодательстве пропишут необходимость декларирования цифровых активов

Законодательное собрание Петербурга на заседании в среду, 17 марта, приняло в первом чтении пакет поправок, согласно которым, государственным и муниципальным служащим, а также претендентам на их должности, придется упоминать в декларации о доходах цифровые финансовые активы и цифровую валюту.

Проект закона внесла городская прокуратура. Документ призван привести законодательство Петербурга в соответствие с федеральным законом "О цифровых финансовых активах", который вступил в силу 1 января 2021 года.

Федеральная инициатива, в частности, дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг. Государственные и муниципальные служащие должны будут сообщать о владении и сделках с цифровой валютой во время подачи деклараций.

Депутат КПРФ Александр Рассудов заявил, что не понимает, как будут следить за исполнением этого закона, если собственник сам не сообщит о владении цифровым активом. Парламентарий предположил, что опыт блокировки Telegram и замедления Twitter показал, что государственные органы на системном уровне не смогут решать эту задачу.

Сергей Еремеев

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