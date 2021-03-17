ЗакС утвердил в целом новые критерии ежемесячных выплат на детей

Петербургский парламент на внеочередном заседании 17 марта, назначенном сразу после прошедшего, утвердил в окончательном третьем чтении поправки в социальный кодекс города.

Согласно им, будут изменены принципы расчётов ежемесячных денежных выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет.

Горожане, в семьях которых среднедушевой доход превышает прожиточный минимум, будут получать выплату в размере 50% от величины прожиточного минимума.

На выплату в размере 75% от суммы прожиточного минимума смогут претендовать те, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Если и в этом случае, выплата не будет превышать прожиточного минимума, то будет выплачена полная сумма минимума.

Ранее в Минтруда разъяснили, что при расчёте выплат помимо среднедушевого дохода будет учитываться движимое и недвижимое имущество семей.

"За" документ, подготовленный Смольным в соответствии с указом президента России от 10 марта, проголосовали 42 депутата. "Против" - двое. Ещё двое не голосовали.

Сергей Еремеев