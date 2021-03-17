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16:12

Петербургский омбудсмен выступит в ЗакСе 24 марта

фото ЗакС политика Петербургский омбудсмен выступит в ЗакСе 24 марта

Уполномоченный по правам человека в Петербурга Александр Шишлов зачитает доклад в Законодательном собрании 24 марта. Об этом было объявлено на заседании парламентского комитета по законодательству в среду, 17 марта.

Шишлову предстоит отчитаться о работе, проделанной в 2020 году, и ответить на вопросы депутатов. 

Напомним, в этом году в городском парламенте с ежегодными докладами уже выступили глава комитет территориального развития Андрей Чапуров, председатель совета муниципальных образований Всеволод Беликов и заместитель начальника регионального управления МВД Дмитрий Баранов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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