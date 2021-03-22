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17:39

Депутат МО "Гражданка": КИО не возьмется за ремонт Конюшенного ведомства раньше 2023 года

фото ЗакС политика Депутат МО "Гражданка": КИО не возьмется за ремонт Конюшенного ведомства раньше 2023 года

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов получил ответ от зампреда КИО Ксении Кононевской, из которого, как он пишет, следует, что до 2023 года ГБУ "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт- Петербурга" не намерено проводить реставрацию здания Конюшенного ведомства. До этого времени планируются только содержание и эксплуатация сооружения, чье состояние последние несколько лет вызывает у градозащитников тревогу. В упомянутый в письме готовый план работ (техническое задание) Сафонову не верится.

"Проще говоря, до 2023 года чиновники намерены бумажки перекладывать, а комплекс будет разрушаться и дальше. Упомянутые в письме "археологические, изыскательские и проектные работы за счет бюджета Санкт-Петербурга силами СПб ГБУ "АРИК"", - будут выполнены, но неизвестно когда, так как сроки не установлены (или о них забыли написать в письме)", - сделал вывод из прочитанного муниципал.

Он также напоминает, что менее чем за полгода старинное сооружение потеряло дворовые флигели. Способно замедлить работы по спасению памятника, как он писал ранее, и возможное появление на Конюшенной площади фан-зоны для болельщиков на время проведения чемпионата Европы по футболу.

До конца 2020 года Конюшенное ведомство находилось в управлении государственного Музея истории Петербурга.

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