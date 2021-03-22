В Петербурге планируют установить памятник всем жертвам пандемии

Губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал предложение общественности об увековечивании памяти всех жертв эпидемии, сообщили в Смольном.

Эту инициативу главе города озвучили члены межведомственной рабочей группы при петербургском координационном совете по противодействию распространению коронавируса. Под письмом на имя губернатора подписались генеральный директор ФГБУ "НМИЦ им. В.А.Алмазова" Евгений Шляхто, ректоры медицинских вузов, руководители ведущих стационаров, медицинских, научных и культурных организаций.

Они заявили, что будет справедливым вспомнить всех, кто самоотверженно трудился на благо города и его жителей и погиб от коронавирусной инфекции – учителей, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, социальных работников, работников коммунальных служб, представителей всех национальностей и вероисповеданий.

Беглов инициативу поддержал. Он поручил председателю комитета по социальной политике Александру Ржаненкову проработать этот вопрос со всеми ответственными комитетами и организациями.

Отметим, ранее на заседании городского правительства депутат ЗакСа Оксана Дмитриева предложила увековечить память социальных работников, погибших от COVID-19.

Напомним, 4 марта в Петербурге, на набережной реки Карповки, открыли памятник "Печальный ангел" в честь всех умерших медицинских работников, помогавших пациентам с коронавирусом.

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