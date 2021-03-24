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10:22

ЗакС снова отказался рассматривать инициативы Анохина, посчитав их "сырыми"

фото ЗакС политика ЗакС снова отказался рассматривать инициативы Анохина, посчитав их "сырыми"

Петербургский парламент отказался включать в повестку заседания 24 марта шесть законодательных инициатив единоросса Андрея Анохина

Среди них - законопроект, запрещающий всем депутатам кроме спикера ЗакСа летать бизнес-классом. Кроме того, Анохин внёс с голоса проект постановление о кредитной амнистии для россиян, а также несколько инициатив, ужесточающих миграционную политику. 

- Сформированы силы, которые не подчиняются законам Российской Федерации и говорят на иностранном языке, - прокомментировал инициатор. 

Свое выступление он закончил словами "78 говори". 

Председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок попросил коллег учесть, что внесённые Анохиным документы "сырые". 

- Мы будем бледно выглядеть перед федеральной властью, - добавил депутат. 

По словам Четырбока, есть рекомендации профильных комиссий ЗакСа "исправить юридические ляпы и глупости", допущенные в этих документах. 

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал коллег помочь Анохину сделать это. Он заявил, что тот вносит свои инициативы "демонстративно". 

Большинство депутатов не стали голосовать "за" включение вопросов в проект повестки. 

Напомним, Анохин пытается с голоса внести свои инициативы уже несколько месяцев.

Сергей Еремеев


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