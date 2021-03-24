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Поправки в Конституцию

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10:49

ЗакС сможет официально отвечать на выступления чиновников

фото ЗакС политика ЗакС сможет официально отвечать на выступления чиновников

Депутаты парламента Петербурга смогут отправлять рекомендации и предложения по итогу докладов в Мариинском дворце губернатора, членов городского правительства, представителей территориальных органов исполнительной власти и прочих докладчиков. Соответствующую поправку в Устав региона ЗакС принял в первом чтении в среду, 24 марта. 

Документ подготовили депутаты "Единой России" Сергей Никешин и Денис Четырбок. Никешин отметил, что новое правило будет касаться всех докладов, которые звучат в Мариинском дворце.

Против принятия инициативы никто не проголосовал. Однако представитель "Яблока" Борис Вишневский заявил, что городской парламент должен тщательнее контролировать исполнительную власть. Он призвал коллег "перестать просить и начать требовать".

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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