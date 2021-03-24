ЗакС принял законопроект о поддержке молодых ученых

Законодательное собрание 24 декабря утвердило в первом чтении поправки в закон "Об основах научно-технической политики Санкт-Петербурга".

Предлагается добавить к основным принципам этой политики поддержку молодых ученых. К ним, согласно документу, относятся граждане России в возрасте до 40 лет, проживающие на территории Петербурга и имеющие ученую степень или научное звание. Молодой ученый должен добиться определенных результатов, признанных профессиональным сообществом. При этом он обязан продолжать свою деятельность "с целью проведения научных исследований и опытно-экспериментальных разработок".

Поправка подготовлена в соответствии с недавним изменением федерального законодательства. Однако на общероссийском уровне в молодые ученые записали граждан "в возрасте до 35 лет включительно, имеющий ученую степень кандидата наук, или в возрасте до 40 лет включительно, имеющий ученую степень доктора наук".

Сергей Еремеев