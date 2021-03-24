Блокадники, проживавшие в войну на территории Ленобласти, смогут получать льготы

Граждане, проживавшие в 1941-1944 годах на территории Ленинградской области, которая входила в кольцо фашистской блокады, смогут претендовать на петербургские льготы блокадникам.

Соответствующий законопроект Смольного Заксобрание утвердило в первом чтении в среду, 24 марта. Представитель городского правительства в региональном парламенте Юрий Шестериков сообщил, что точные границы будут установлены в соответствии с информацией из архивов.

По его словам, ранее в органы власти обращались порядка 40 человек, которые смогут получить поддержку в соответствии с новым законопроектом.

Инициативу приняли единогласно.

Сергей Еремеев