"Россия - последняя миродержавная сила": Макаров открыл выставку в честь Александра Невского

В Ротонде Мариинского дворца 24 марта открылась выставка, посвящённая 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

С приветственным словом выступил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров. Назвав Невского нравственным ориентиром, он принялся рассуждать о роли святых в современной России.

- Россия - последняя миродержавная сила на планете Земля. Россия, благодаря таким великим святым земли русской, как святой благоверный князь Александр Невский, святой батюшка Иоанн Кронштадтский, святая блаженная Ксенюшка Петербургская, является миродержавной силой на планете Земля. Именно благодаря таким святым Россия ведет мир спасительным путем. Спасительный путь не самый легкий, но это единственный правильный и верный путь, - сказал Макаров.

Он также добавил, что истоки православной веры учат милосердию, доброте, любви, а главное - приобщению к семейным ценностям.

- Еще раз обращаю внимание, что брак - это союз между мужчиной и женщиной. Неслучайно мы внесли такую поправку в Конституцию. Неслучайно мы внесли в Конституцию упоминание Бога на планете Земля, - продолжил спикер.

Он также добавил, что за крестными ходами в Петербурге внимательно наблюдают во всем мире.

Позже, уже на брифинге, Макаров заявил, что в Петербург никогда не ступала нога вражеского солдата благодаря духовному покровительству Александра Невского.

Сергей Еремеев

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